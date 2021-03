Sora, crisi di maggioranza. Tuona ma non piove

Cosa accadrà nei prossimi giorni nella maggioranza targata De Donatis nessuno lo sa. Fatto è, che l’ aria e sempre più pesante, e le bocche sono cucite. Il Sindaco però, si dice ottimista per la risoluzione della crisi, e auspica che l’ incontro con i dissidenti possa portare ad una celere soluzione. Ovviamente, il sindaco, dovrà presentarsi con il cesto pieno, in modo da accontentare eventuali richieste dei tre consiglieri di maggioranza che, con la loro assenza, avevano di fatto aperto la crisi. Le consultazioni portate avanti da Antonio Lecce, non avevano portato i frutti sperati, e tanto malumore avevano creato all’ interno del partito, dove si erano accese discussioni anche pesanti. È palese a tutti che nella scelta di Fratelli d’Italia e Lega, ci sia l’ intenzione di proseguire con l’ appoggio al sindaco, non per interesse della città e dei sorani, ma solo per cercare di dare lo start a quei progetti su cui cercare di reperire voti, nella prossima campagna elettorale. Intanto in città, c’ è chi da vita a progetti interessanti, come l’ associazione “Adesso tocca a noi” dell’ avvocato Marco Mollicone, che potrebbe, almeno a quanto si dice, sposare il progetto di Luca Di Stefano, che molti giudicano un progetto serio ed innovativo. Intanto ieri il sindaco De Donatis ha sospeso la riunione dei capigruppo, e ora sono in molti a credere che questa “crisi” finirà come sempre a tarallucci e vino. Chi vivrà vedrà….

