SORA – CRISI CARTIERA BURGO, IL SINDACO DI STEFANO CHIEDE INCONTRO CHIARIFICATORE ALL’AZIENDA

Il Sindaco del Comune di Sora, Luca Di Stefano ha scritto questa mattina al direttore della Cartiera Burgo. Nell’oggetto della missiva le recenti e insistenti voci di un periodo di difficoltà del nucleo industriale ed una richiesta di chiarimenti riguardo alle prospettive che riguardano uno dei più importanti siti produttivi del territorio. Le notizie relative alla crisi, trapelate dal sito produttivo, infatti, stanno generando uno stato di profonda preoccupazione tra i dipendenti e le loro famiglie.

“La cartiera Burgo – ha scritto il primo cittadino Di Stefano – è certamente l’industria più importante della Città di Sora e del suo comprensorio, rappresentando da sempre un punto di riferimento fondamentale per il lavoro e per l’economia locale. Di conseguenza i periodi di crisi della cartiera hanno purtroppo rappresentato un momento di difficoltà per tutto il territorio del sorano. Difficoltà che nelle circostanze attuali, con una congiuntura economica complessa non soltanto locale, ma anche a livello nazionale ed internazionale, non possiamo davvero permetterci”.

Per questi motivi sia come Sindaco della Città di Sora, oltre che come Presidente della Provincia di Frosinone, Di Stefano vuole “comprendere in pieno quali siano le reali condizioni economiche del sito industriale e agire in maniera tempestiva per poter eventualmente contribuire a fermare le voci incontrollate che circolano in città oppure, di contro, attivarmi per segnalare nelle giuste sedi una maggiore attenzione al caso”.

In calce alla missiva il Sindaco richiede un incontro urgente “anche in presenza delle parti sindacali e dei rappresentanti della società, per discutere delle reali condizioni del sito industriale di Sora e delle prospettive che inevitabilmente incideranno sul nostro territorio, avendo bene in mente come l’interesse prioritario sia quello del futuro dei lavoratori”.

COMUNICATO STAMPA