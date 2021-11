Ci sono stati segnalati da una nostra lettrice, dei crateri sulla strada in zona San Giuliano nei pressi della Chiesa di San Giuseppe Artigiano. In questa zona molto transitata anche da pulmini per disabili. Questi crateri creano ai residenti difficoltà nella circolazione stradale. Di certo questo disservizio si potrae già da diverso tempo. Speriamo che il neo sindaco Di Stefano provveda a far elimiare il problema al più presto.

