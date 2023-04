Sora – Costituita l’ Associazione Le Tre Valli ProLoco Sora 2 APS-ETS

“Nei giorni scorsi si è costituita l’ Associazione Le Tre Valli ProLoco Sora 2 APS-ETS con sede nel Comune di

Sora. Lo scorso Lunedì presso la casa comunale i Soci Fondatori hanno incontrato il Sindaco Dott. Luca Di

Stefano per presentare questa nuova realtà nel panorama dell’ associazionismo del Terzo Settore che

lavorerà sul territorio con spirito propositivo e collaborativo, proponendo e sposando progettualità

condivise. La prerogativa sarà quella di realizzare iniziative che promuovano lo sviluppo sociale, culturale ed economico di un territorio come è quello del Sorano, ricco di spunti ed opportunità che è necessario massimizzare, considerandone il grande potenziale.

A questo proposito la ProLoco Sora 2 si è subito messa al lavoro per la programmazione di due eventi a

breve termine e dei quali in occasione dell’incontro tenutosi ha già informato il Sindaco Di Stefano.

Primo tra questi il Premio Teatrale “Bruno Sardellitti “ che si terrà sotto il patrocinio gratuito della ProLoco

Sora 2 i prossimi 29,30,31 Maggio: concorreranno ad una rassegna teatrale le scuole dei tre Istituti

Comprensivi del Comune di Sora.

Seguirà la partecipazione all’Infiorata in occasione del Corpus Domini, l’11 Giugno prossimo.

Infine in questi giorni la ProLoco Sora 2 sta lavorando all’organizzazione di un evento che possa essere

inserito nel novero degli appuntamenti dell’ Estate Sorana e del quale a breve si darà notizia al Sindaco e

all’ Assessore alla Cultura Dott.ssa Maria Paola Gemmiti”

COMUNICATO STAMPA

Correlati