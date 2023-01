Sora – Corso serale per l’istituto alberghiero Cesare Baronio: presente il Presidente della Provincia Di Stefano e Gianluca Quadrini

La Provincia di Frosinone ha ottenuto un importante incremento della proposta didattica per l’Istituto Alberghiero presso il Cesare Baronio di Sora. È stato approvato e sarà presto operativo infatti anche un corso serale al quale potranno iscriversi tutti, compresi i cittadini in età più avanzata. Presenti all’open day per la sponsorizzazione del corso serale anche il neo Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, e il Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini.

“La Provincia di Frosinone che mi onoro di rappresentare – ha detto il Presidente dell’ente di Piazza Gramsci nonché sindaco di Sora, Luca Di Stefano – ha colto l’occasione ottenuta grazie al lavoro della dirigenza e del corpo docente, oltre che all’impegno dei ragazzi con i quali questa scuola può vantare degli ottimi risultati. Senza profitto, infatti, non si ottengono progressi, non è neanche pensabile progettare un miglioramento. Sono contento che la mia città abbia ottenuto questo importante e meritato traguardo. Ora l’Alberghiero di Sora ha anche un corso serale”.

“Credo che vadano elogiati questi ragazzi per aver messo a disposizione la loro bravura e le loro capacità. – ha aggiunto il Consigliere Proviciale Gianluca Quadrini, presente al Baronio insieme a Di Stefano . Sono molto contento che si continuino a portare avanti progetti che vedono il nostro territorio cercare sempre di più. Quello presentato oggi all’Istituto Baronio di Sora è stato un importate messaggio che sprona i ragazzi a voler fare e fare sempre meglio.

COMUNICATO STAMPA