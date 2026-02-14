Sora – Corso di fumetto: partenza SOLD OUT!

Ieri pomeriggio è iniziato il corso di fumetto ospitato nell’Area Coworking presente all’interno della Biblioteca Comunale di Sora, e la risposta è stata straordinaria: sold out già dal primo appuntamento.

Grande entusiasmo e tantissimi ragazzi interessati hanno riempito lo spazio, confermando quanto sia forte il desiderio di esprimere creatività e talento attraverso il linguaggio del fumetto.

Un avvio di grande successo, merito anche della competenza e della sensibilità artistica di Umberto Di Passio, docente eccellente, capace di trasmettere la sua arte e di coinvolgere fin dal primo incontro.

Le richieste di iscrizione sono state numerose e non è stato possibile accogliere tutti in questa prima edizione. Proprio per questo si sta già lavorando all’organizzazione di un secondo corso, per rispondere all’entusiasmo dei giovani e offrire nuove opportunità di partecipazione.

È importante assecondare questa energia: da qui possono nascere passioni, percorsi, sogni.

Il corso rientra nel progetto “Giovani Visioni”, promosso dal consigliere alle Politiche Giovanili Francesco Monorchio, che ha rivolto il suo saluto ai partecipanti, sottolineando come questa attività rappresenti solo una delle iniziative dedicate ai giovani del territorio.

Un ringraziamento al presidente dell’associazione Officina della Cultura, Pietro Salvatore, che cura il progetto, alla consigliera delegata ai Servizi Culturali Manuela Cerqua, e a Valentina Di Pucchio, che ospita il corso nell’Area Coworking contribuendo a rendere questo spazio sempre più vivo e partecipato.