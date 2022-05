Sora – Corso di formazione 2022 “Essere attivista ed operatrice antiviolenza”

“Prende avvio il percorso formativo “Essere attivista ed operatrice antiviolenza” dell’Associazione Risorse Donna, impegnata da anni in maniera esclusiva nel tema della prevenzione della violenza di genere e nel sostegno diretto a donne, bambine e bambini in percorsi di uscita da contesti violenti attraverso il Centro antiviolenza “Stella Polare” del Comune di Sora.

La violenza di genere non è un’eccezione o un’emergenza del momento, ma ha una storia millenaria, un fenomeno strutturale che tocca tutti gli ambiti delle nostre esistenze e richiede un approccio formativo integrato; per questo motivo la promozione culturale, la prevenzione, la sensibilizzazione, l’accoglienza e sostegno, si basano sulla formazione specifica nel tema della violenza di genere.

La nuova proposta vede un’occasione preziosa per quante intendono prendere posizione contro la violenza di genere e contribuire in maniera partecipata al cambiamento nel ruolo di attivista e volontaria. Gli incontri del 15 e 22 giugno approfondiranno il focus dell’attivismo, partendo dal tema dei movimenti delle donne fino all’agire odierno per il cambiamento, consapevoli che deve essere radicale, occorre prendere insieme parola; il focus della prevenzione e sensibilizzazione per contrastare un fenomeno sistemico che pervade sin dall’infanzia il linguaggio, la rappresentazione, la comunicazione, i media.

Il percorso proseguirà poi ogni mercoledì e per tutto il mese di luglio con moduli specifici per quante intendono formarsi nel ruolo di Operatrice antiviolenza e si svolgerà presso il Centro antiviolenza Stella Polare di Sora (Fr). E’ possibile presentare richiesta di partecipazione fino al 𝟑𝟎 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 2022 compilando il form al seguente link: https://forms.gle/rYN5yVBkeP5Vx6qx7.

𝐄𝐒𝐒𝐄𝐑𝐄 – 𝐀𝐆𝐈𝐑𝐄- 𝐈𝐍𝐒𝐈𝐄𝐌𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎 𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐎𝐋𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐃𝐈 𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐄