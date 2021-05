Sora, correva l’anno 2017: Nicola Zingaretti parlò chiaro: in città deve essere costruito un nuovo ospedale

. Sono passati 4 anni dal decreto U00109/2017 della Regione Lazio firmato dallo stesso Nicola Zingaretti ma di questo nuovo ospedale non vi è traccia. Erano 99 i milioni di euro stanziati per la sua costruzione. L’unica traccia ben visibile e che è rimasta indelebile, la si può notare nella dichiarazione avvenuta, in pompa magna ed in prossimità del voto, dall’ancora attuale presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Altri esponenti politici, appartenenti alla Lega, ne rivendicarono addirittura la paternità. Francesco Zicchieri, Francesca Gerardi e Gianfranco Rufa dichiaravano: “Finalmente le province di Latina e di Frosinone sono tornate ad essere protagoniste grazie alla manovra finanziaria appena approvata. La politica interviene e risponde alle annose e irrisolte problematiche: dalle parole ai fatti”. Sono passati degli anni, dove sono i fatti? Nel frattempo, in città un altro presidio sanitario sta andando a pezzi. 《È da una vita che ci piove in testa ma nessuno ha mai mosso un dito.》Sono poche ma piene di sdegno le parole di un operatore che lavora all’interno del presidio sanitario Asl di Sora in via Piemonte meglio noto come ‘Ospedale Vecchio’. E vecchio sembra esserlo veramente tant’è che in molti attendono l’inizio dei lavori. L’edificio di via Piemonte è in pessime condizioni già da molto tempo. Oltre al tetto, visibilmente bucato dove penetra acqua ogni volta che piove (e raccolta con secchi di fortuna), si erano registrati e segnalati problemi di non conformità nel sistema antincendio, all’impiantistica ed al sistema antisismico. Ma cosa devono fare i cittadini del comprensorio per vedere il loro territorio tutelato? Di chi possono fidarsi se si fanno solo tante chiacchiere ma nessuno poi concretizza? Chissà cosa ne pensano il sindaco De Donatis e l’attuale consigliere regionale di origine sorana.

L.R.

Correlati