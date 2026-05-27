Sora – Cordoglio per la scomparsa di Elvira Di Pede

La comunità di Sora si stringe attorno alla famiglia per la scomparsa di Elvira Di Pede, vedova De Gasperis, venuta a mancare all’età di 89 anni presso l’Ospedale Civile di Sora.

A darne il triste annuncio sono la figlia, il genero, la sorella, il cognato, i nipoti e tutti i parenti, che in queste ore ricevono l’affetto e la vicinanza di amici e conoscenti.

Le esequie saranno celebrate giovedì 28 maggio 2026 alle ore 15:30 presso la Cattedrale Santa Maria Assunta di Sora; al termine seguirà l’accompagno al cimitero.

In questo momento di dolore, la redazione di LiriTV esprime le più sentite condoglianze e si unisce con affetto al cordoglio della famiglia.