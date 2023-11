Sora – “Coppa dei Lupi”, gara in programma sabato 18 novembre 2023

Tutto pronto per la Coppa dei Lupi, gara iscritta al Calendario nazionale Regolarità Classica Auto Storiche e Moderne ACI Sport, Challenge Regolarità Centro Sud, in programma, a Sora, sabato 18 novembre 2023. L’evento che rientra nel cartellone del “Novembre Sorano” ha il patrocinio dei Comuni di Sora, Pico, Cassino e Santopadre ed è organizzata dallo staff della Scuderia Del Tempo Perso. Nell’ambito della kermesse sportiva è stato messo a punto anche il GRAN PREMIO PER VETTURETTE A PEDALI “CIRCUITO CITTA’ DI SORA” che si svolgerà, alle ore 10.00, sabato 18 novembre 2023, in Piazza Indipendenza – Via F. Corridoni. L’evento è rivolto ai bambini di età non superiore a sei anni compiuti che potranno guidare automobiline a pedali in un percorso di circa 100 mt. Le iscrizioni gratuite dovranno essere effettuate presso la Cartolibreria SARRA, in Viale Regina Elena n.6 o presso Giocheria, in Via Costantinopoli, 18. Saranno ammessi a partecipare, con vetturette messe a disposizione dalla Scuderia del Tempo Perso o anche con vetturette proprie, i primi 40 iscritti. La “Coppa dei lupetti” sarà dedicata alla memoria di Mauro Doria, indimenticabile presidente della Scuderia sorana. Alle ore 12.45 la cerimonia di partenza della nona edizione della COPPA DEI LUPI da Piazza Indipendenza, a Sora. Per iscrizioni ed ulteriori informazioni consultare www.scuderiadeltempoperso.it

COMUNICATO STAMPA

