Sora – Convocazione Consiglio comunale per lunedi 17 gennaio 2022

Il Presidente del Consiglio Francesco Facchini dispone la convocazione del Consiglio Comunale di Sora, in seduta straordinaria, pubblica, presso la Sala Consiliare, in Corso Volsci n. 111, in prima convocazione, LUNEDI’ 17 GENNAIO 2022, alle ore 14.00, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Sindaco; Costituzioni Commissioni Consiliari Ordinarie Permanenti – art. 12, 1° comma, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Per contenere quanto più possibile la diffusione epidemiologica e nel rispetto delle norme anti COVID-19, la seduta del Consiglio Comunale si svolgerà alla sola presenza dei giornalisti accreditati e degli addetti ai lavori, dando atto che la pubblicità della seduta sarà, in ogni caso, garantita dalla diretta streaming predisposta dall’Ente.

Il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Facchini

COMUNICATO STAMPA