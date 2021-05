Sora, convocazione Consiglio Comunale per giovedi 6 maggio 2021

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Antonio Lecce ha disposto la convocazione del Consiglio Comunale di Sora in videoconferenza, in seduta straordinaria, presso la sala Consiliare, in Corso Volsci n. 111, in prima convocazione, per GIOVEDI’ 6 MAGGIO 2021 ALLE ORE 17.30 e, in caso di mancanza del numero legale, in seconda convocazione, per venerdì 7 maggio 2021, alle ore 18.30, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Interrogazione avente ad oggetto: Assemblea dei Sindaco dell’ATO 5 del 29 dicembre 2020 ( prot. n. 1769 del 15.01.2021);

2. Approvazione Regolamento per il benessere e la tutela degli animali;

3. Approvazione Regolamento per l’uso dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi comunali.

4. Tomba monumentale al Generale di Corpo D’Armata Vincenzo Iannuccelli. Provvedimenti;

5. Mozione (prot. 10872 del 24.03.2021) avente ad oggetto: “Sora Plastic Free”.

La seduta consiliare sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Sora.

COMUNICATO STAMPA