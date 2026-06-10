Sora, convocato il Consiglio Comunale il 15 giugno

Il Consiglio Comunale di Sora è convocato in seduta pubblica straordinaria presso la Sala Consiliare di Corso Volsci n. 111, in prima convocazione lunedì 15 giugno 2026 alle ore 17.00 e, in caso di mancato numero legale, in seconda convocazione martedì 16 giugno alle ore 18.00. All’ordine del giorno principali variazioni al Bilancio di Previsione 2026-2028, sia per l’applicazione di avanzo di amministrazione vincolato sia per investimenti destinati a nuovi progetti. I cittadini sono invitati a partecipare alla seduta per seguire le decisioni che riguardano le risorse e lo sviluppo della città.