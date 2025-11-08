Sora, convocata la seduta straordinaria del Consiglio Comunale: tra i punti l’Emporio Solidale e i debiti fuori bilancio

Lunedì 10 novembre alle 14.30 in sala consiliare: all’ordine del giorno nove punti, tra cui variazioni di bilancio, interrogazioni e la nascita dell’Emporio Solidale “Città di Sora”

SORA – Il presidente del Consiglio comunale Francesco Facchini ha convocato per lunedì 10 novembre, alle ore 14.30, una seduta pubblica straordinaria del Consiglio Comunale di Sora, che si terrà nella sala consiliare di Corso Volsci.

All’ordine del giorno figurano nove punti, tra cui diversi riconoscimenti di debiti fuori bilancio e variazioni al bilancio di previsione 2025-2027.

Tra i temi che animeranno il dibattito politico, spicca l’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Antonio Lecce, che chiederà chiarimenti in merito ai 30.000 euro di contributo regionale legati alla manifestazione di fine anno e che, secondo quanto emerso, potrebbero essere andati perduti. Un imprevisto che rischia di tradursi in un Natale più sobrio, con minori risorse per l’illuminazione e gli eventi.

Dai banchi dell’opposizione arriverà anche la mozione del consigliere Walter Tersigni, volta a sollecitare l’inclusione delle province di Frosinone e Latina nella Zona Economica Speciale (ZES), tema cruciale per lo sviluppo economico del territorio.

Uno dei punti più attesi della seduta sarà infine l’approvazione del Regolamento dell’Emporio Solidale “Città di Sora”, iniziativa voluta dal sindaco Luca Di Stefano e dal consigliere delegato ai Servizi Sociali Fausto Baratta.

Il progetto mira a offrire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà economica, grazie alla collaborazione tra associazioni locali, cittadini e imprese. Un modo diverso di “fare la spesa”, basato sulla solidarietà e sull’aiuto reciproco, che vuole rappresentare una boccata d’ossigeno per chi attraversa un momento di fragilità.