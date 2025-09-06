Sora – Convegno “La riforma dello sport” sabato 13 settembre 2025, Sala Consiliare del Comune

Si terrà sabato 13 settembre 2025, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Sora (Corso Volsci 111), il convegno dal titolo: “La riforma dello sport – Volontariato, Safeguarding, Registro Sport e Salute, Regime IVA 2026, Trasformazioni degli enti sportivi, Adeguamenti statutari ASD e SSD”. Un importante appuntamento di approfondimento e confronto sui cambiamenti introdotti dalla riforma dello sport, con particolare attenzione al ruolo del volontariato, alla tutela dei minori e degli atleti vulnerabili, agli obblighi di adeguamento statutario per ASD e SSD, fino alle novità fiscali che entreranno in vigore dal 2026. L’evento, organizzato dalla Presidenza del Comitato Provinciale Frosinone Libertas Nazionale e si inserisce nel programma della Notte Bianca dello Sport – VII Edizione. L’importante Convegno è stato accreditato dall’ODCEC del Circondario del Tribunale di Cassino, che prevede il riconoscimento di 3 crediti formativi per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Relatori e moderatori • Fabio Caiazzo, Consigliere di Amministrazione di Sport e Salute – Giuseppe Andreana, Presidente Comitato Regionale Paralimpico Lazio CONI • Alessandro Cochi, Presidente Comitato Regionale Lazio CONI • Dott. Luca Mattonai, tributarista esperto in ASD e SSD, Presidente ConfSport Confcommercio Pisa • Dott. Carmelo Parrello, Presidente Associazione Nazionale Commercialisti dello Sport • Notaio Davide Venditti, Pontecorvo • Modera: Enrico Maria Bastardi, dirigente sportivo, gestore di impianti sportivi e Presidente provinciale Libertas Frosinone Patrocini L’iniziativa gode inoltre del patrocinio di: • Sport e Salute • CONI – Comitato Regionale Lazio • Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Lazio • ODCEC del Circondario del Tribunale di Cassino Info e accrediti: cpfrosinone@libertasnazionale.it Un’occasione di rilievo per commercialisti, presidenti, dirigenti, amministratori e consulenti di ASD/SSD/EPS, federazioni e gestori di impianti sportivi.

