Sora, controllo straordinario del territorio

Nella giornata di ieri, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Sora, al quale ha partecipato personale della Polizia di Stato, con gli agenti del locale Commissariato di P.S. e unità cinofila di Nettuno.

L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata svolta in aree considerate a rischio per la recrudescenza dei reati.

Nel corso delle attività sono stati controllati 13 veicoli e sono state identificate 28 persone, di cui una segnalata amministrativamente alla competente Prefettura.

Il soggetto, pregiudicato, è stato infatti trovato in possesso per uso personale di stupefacente, di tipo hashish, dal peso complessivo di circa 2 grammi.

L’attività è stata anche estesa al controllo di esercizi commerciali; nei confronti di un’attività verrà avviato il procedimento per l’emissione di sanzione e comunicazione all’Ispettorato del Lavoro per la posizione di un dipendente.

Ulteriori controlli saranno disposti nelle prossime settimane