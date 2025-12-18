Sora – Controllo straordinario del territorio interforze

Nella giornata di ieri, al fine di far fronte alle esigenze valutate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e pianificato dal Questore della Provincia di Frosinone, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nella città di Sora, al quale ha partecipato personale della Polizia di Stato, anche con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché della Polizia Locale.

L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria, dello spaccio di sostanze stupefacenti, di sfruttamento della prostituzione e dell’esercizio molesto dell’accattonaggio, è stata svolta prevalentemente nelle zone più a rischio per la recrudescenza dei reati.

Nel corso delle attività sono stati effettuati 11 posti di controllo che hanno consentito di verificare la regolarità di quasi 150 veicoli, con la contestazione di 8 infrazione al Codice della Strada, e di identificare oltre 250 persone.

L’attività è stata anche estesa al controllo di esercizi commerciali, con l’elevazione di 4 sanzioni amministrative per le irregolarità riscontrate.

Ulteriori servizi di controllo straordinario interforze saranno disposti dal Questore nei prossimi giorni, anche in altre realtà della provincia.

