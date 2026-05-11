Sora – Controllo straordinario del territorio interforze a Sora

Nella giornata di ieri, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nella città di Sora, al quale ha partecipato personale della Polizia di Stato, con unità cinofila di Nettuno, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata svolta in aree considerate a rischio per la recrudescenza dei reati.

Nella circostanza sono stati controllati oltre 60 veicoli, con la contestazione di 1 infrazione al Codice della Strada, e sono state identificate circa 130 persone.

Controllate altresì le attività commerciali, di cui una è stata sanzionata a livello fiscale.

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