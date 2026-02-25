Sora, controllo straordinario del territorio interforze

Nel pomeriggio di ieri, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nella città di Sora, al quale ha partecipato personale della Polizia di Stato, anche con unità cinofile, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata svolta in area centrale e a ridosso delle arterie principali d’ingresso e di uscita della città.

Nel corso delle attività sono stati effettuati 4 posti di controllo che hanno consentito di verificare la regolarità di 27 veicoli, elevando 1 verbale al Codice della Strada, e di identificare circa 50 persone.

Un uomo, nato in Bulgaria, è stato denunciato perché trovato in possesso di oggetto atto ad offendere senza giustificato motivo, nello specifico un martello multifunzione munito di doppia lama che veniva sottoposto a sequestro.

L’attività è stata anche estesa al controllo di esercizi commerciali.

Ulteriori controlli saranno disposti nelle prossime settimane.

È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.