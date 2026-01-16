Sora – Controllo straordinario del territorio interforze

Nella giornata di ieri, al fine di far fronte alle esigenze valutate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e pianificato dal Questore della Provincia di Frosinone, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nella città di Sora, al quale ha partecipato personale della Polizia di Stato, anche con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e Cinofili, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché della Polizia Locale.

L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata svolta prevalentemente nelle zone ritenute a rischio per la recrudescenza dei reati.

Nel corso delle attività sono stati effettuati 10 posti di controllo che hanno consentito di verificare la regolarità di quasi 95 veicoli e di identificare oltre 100 persone.

L’attività è stata anche estesa al controllo di esercizi commerciali; in una attività è stata rilevata l’omessa esposizione della SCIA.

La Polizia di Stato ha inoltre dato seguito al provvedimento relativo al Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di due soggetti noti, nati in Romania e residente in provincia di Latina, che annoverano diversi pregiudizi per reati contro il patrimonio.

Ulteriori servizi di controllo straordinario interforze saranno disposti dal Questore nei prossimi giorni, anche in altre realtà della provincia.