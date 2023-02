Sora, controllo straordinario del territorio: i risultati

Nel fine settimana i Carabinieri del Comando Compagnia di Sora (FR) hanno intensificato i controlli sul territorio per prevenire e contrastare i reati predatori, lo spaccio degli stupefacenti ed i fenomeni connessi alla movida.

Effettuati posti di controlli rafforzati sulle principali vie di comunicazione, con l’impiego di tutte le Stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile. Particolare attenzione è stata posta al monitoraggio delle zone di ritrovo dei giovani dove, per pregresse ed accertate situazioni, si siano riscontrate attività di spaccio o consumo di sostanze stupefacenti e la consumazione di reati contro il patrimonio.

I pattugliamenti, nelle ore serali, hanno interessato le località, anche rurali, dei comuni nei quali nelle scorse settimane erano stati registrati furti, o tentati furti in abitazione, in particolare a Sora, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano ed i relativi circondari. Controllati complessivamente 32 veicoli ed identificate 42 persone. Tra queste, tre persone, due 47enni ed un 37enne, tutti della Provincia di Frosinone, gravati da numerosi precedenti penali e di polizia anche per reati specifici contro il patrimonio, non avendo fornito motivazioni circa la loro presenza in una zona del comune di Isola del Liri, zona già oggetto di segnalazione da parte dei cittadini per eventi predatori, sono stati accompagnati in Caserma e sottoposti a più accurati controlli, al termine dei quali sono stati proposti per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio da quel Comune.

A Monte San Giovanni Campano, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, un 40enne del luogo è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcoolica che superava i limiti consentiti. Per tale ragione gli è stata ritirata la patente con richiesta di sospensione avviata alla Prefettura di Frosinone e sequestrata l’autovettura per la successiva confisca.

Nei luoghi di aggregazione sono stati controllati più di 80 giovani, alcuni dei quali trovati in possesso di “droghe pesanti”; tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Frosinone. In particolare, a Sora, controllato un 34enne di Cassino a cui è stato sequestrato circa un grammo di eroina. A Strangolagalli controllato un 44enne di un comune vicino trovato in possesso di mezzo grammo di “crack”. Ad Isola del Liri controllato un 39enne del luogo che aveva addosso più di un grammo di eroina. Tutta la droga sequestrata in via amministrativa verrà distrutta dopo essere stata analizzata.

I controlli, che si innestano nell’ambito delle direttive impartite dal Comando Provinciale di Frosinone per la prevenzione dei reati predatori ed in danno delle c.d. “fasce deboli”, continueranno per assicurare il quotidiano contrasto di ogni forma illegalità in risposta alla domanda di sicurezza della popolazione, in sinergia con le amministrazioni Comunali e le forze di polizia locali con le quali la condivisione degli obiettivi rimane massima.

COMUNICATO STAMPA