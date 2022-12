Sora – Controllo straordinario del territorio: 4 persone segnalate per stupefacenti e guida in stato di ebbrezza

Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Sora (FR), sia nella Città Volsca che nei comuni della Val Comino e della Valle del Liri, dove sono state impegnate le Stazioni nell’attività di contrasto ai reati predatori che, in questo periodo dell’anno, registrano sempre un preoccupante incremento.I Militari delle Stazioni, con il coordinamento del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sora, hanno effettuato dei servizi di pattugliamento nelle ore pomeridiane e serali nelle aree maggiormente sensibili, anche recependo le indicazioni e le segnalazioni pervenute al 112 dai cittadini. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla gestione delle criticità connesse alla “movida” cittadina, che interessa soprattutto le città di Sora ed Isola del Liri, dove, nell’ottica di assicurare che il ritrovo delle persone avvenga nella massima sicurezza possibile, soprattutto nell’approssimarsi delle festività, come avviene ormai da alcuni fine settimana, sono stati effettuati controlli alle persone, agli esercizi commerciali ed alla circolazione stradale.Nelle sole ore pomeridiane e serali di sabato sono state identificate oltre 80 persone e controllati 40 veicoli.A finire nella rete predisposta dai Carabinieri, nel Comune di Sora, un giovane 27enne, di origini nordafricane ma residente da anni nel territorio, sorpreso alla guida della propria Audi A3 in evidente stato di alterazione alcoolica. Dal controllo è emerso che era sprovvisto di patente di guida, perché già ritiratagli lo scorso febbraio per analoghe violazioni, mentre il tasso alcolemico rilevato con etilometro ha superato i 2,5 g/l. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro.Sempre a Sora, durante i controlli effettuati nei luoghi individuati quali più sensibili alle problematiche inerenti lo spaccio ed il consumo di stupefacenti, un 36enne del luogo è stato trovato in possesso di circa un grammo di droga del tipo “eroina” e segnalato alla Prefettura di Frosinone. Anche nei suoi confronti si procederà ad avviare il procedimento amministrativo per il ritiro della patente di guida.Durante i controlli serali nella città di Isola del Liri, sono state individuate due persone, un 45enne ed un 42enne, entrambi dell’hinterland napoletano, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la cui presenza ha destato particolare sospetto. Portati presso il Comando della Compagnia Carabinieri di Sora sono stati sottoposti ad identificazione e segnalati alla competente autorità amministrativa per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio dalla città della cascata.I Controlli, che si innestano nell’ambito delle direttive impartite dal Comado Provinciale di Frosinone, continuano incessanti, così come le verifiche che i Carabinieri effettuano a seguito delle segnalazioni dei cittadini, per il contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, in particolare ai reati predatori ed allo spaccio delle sostanze stupefacenti.

comunicato stampa