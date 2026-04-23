Sora – Controllo straordinario del territorio: 1 arresto, 4 denunce, 5 segnalati, 3 patenti ritirate, recuperati refurtiva e munizioni

Un’intera giornata dedicata alla sicurezza, con un dispositivo imponente che ha visto i Carabinieri della Compagnia di Sora impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, in seguito alle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ove è stato concordato l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nei maggiori centri urbani della Provincia.

Dalle prime ore del mattino e fino a tarda serata, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme ai colleghi di tutte le stazioni del circondario, hanno setacciato i centri urbani e le aree periferiche della giurisdizione. Un massiccio e capillare servizio che ha coinvolto più di 15 pattuglie, con 35 donne e uomini dell’Arma, ed ‘unità cinofila. L’operazione, che ha beneficiato del prezioso supporto dell’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Roma Santa Maria di Galeria con il cane “Dingo”, coordinata dal Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sora, Ten. Giovanni Simeone, è stata pianificata nella volontà di rispondere concretamente alle istanze di legalità provenienti dalla cittadinanza, ed ha portato ad un arresto, quattro denunce a piede libero e al sequestro di armi, droga e refurtiva.

A Sora, nelle prime ore del mattino, dopo un servizio di osservazione che ha consentito di individuarne l’abitazione ed accertarne la presenza, i militari hanno proceduto alla cattura di un 32enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Chieti per una serie di truffe consumate online: attirava le vittime su siti di commercio online proponendo prodotti tecnologici ad un prezzo conveniente incassando il denaro della vendita senza mai spedire gli oggetti. A suo carico 4 condanne da diversi Tribunali d’Italia, ossia quelli competenti per i luoghi dove erano state consumate le truffe, che hanno determinato l’emissione dell’ordine di carcerazione. Dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Cassino per espiare una pena di oltre tre anni.

Sempre a Sora, la prontezza dei militari ha permesso di intercettare tre persone residenti nel salernitano – due donne e un uomo, tutti tra i 58 e i 62 anni – sorpresi lungo Corso Volsci mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto tra le auto in sosta. Grazie al controllo immediato e ai loro precedenti specifici per reati contro il patrimonio, i Carabinieri hanno proposto per loro il Foglio di Via Obbligatorio, allontanandoli preventivamente dal territorio.

Uno dei momenti più significativi dell’attività si è svolto a Casalattico. Qui, un’attenta attività investigativa e il monitoraggio dei social network effettuato dai Carabinieri della Stazione di Casalvieri, al comando del Lgt. C.S. Torigo Rossetti, hanno permesso di individuare un 20enne di origini straniere che si era ritratto in alcune foto con una pistola. La perquisizione domiciliare, condotta con determinazione dai militari, ha portato al rinvenimento di quella che potrebbe essere proprio la pistola ritratta, si tratta di una replica giocattolo in metallo priva del tappo rosso e molto fedele a quelle reali. A sorprendere però gli operanti è stato il rinvenimento anche di oltre 10 grammi di hashish, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento in dosi che hanno portato anche alla denuncia in s.l. per detenzione ai fini di spaccio.

L’intuizione dei Carabinieri ha poi spinto l’ispezione verso un fabbricato attiguo, non attribuibile al 20enne, con la porta forzata. All’interno è stato rinvenuto un vero e proprio deposito di oggetti di sospetta provenienza furtiva: biciclette da corsa di valore, compressori, motoseghe, trapani professionali e decespugliatori, oltre a un cospicuo quantitativo di stupefacenti (55 grammi di hashish e 13 di cocaina). Tutto il materiale è stato sequestrato e si trova ora presso la Stazione di Casalvieri, dove i militari hanno già avviato le procedure per risalire ai legittimi proprietari e restituire loro i beni sottratti. Si indaga ancora attivamente per riuscire a identificare gli autori dei fatti delittuosi e poter attribuire loro le proprie responsabilità. Intanto il proprietario dell’immobile ha denunciato il danneggiamento delle porte di ingresso.

Numerosi i controlli effettuati nei luoghi di ritrovo delle persone e dei giovani, al fine di contrastare ulteriormente lo spaccio ed il consumo di stupefacenti. A Sora, addirittura un 62enne è stato trovato, nei pressi di Corso Volsci, con mezzo grammo di cocaina. Un 36enne, invece, in Piazza Meyer Ross con 2 grammi di Marijuana, nei loro confronti è scattata la segnalazione al Prefetto. A Posta Fibreno (FR), controllata l’autovettura con a bordo un 55enne ed un 58enne residenti in Valle di Comino, trovati con circa un grammo di cocaina.

L’ampio servizio di controllo, come detto protrattosi fino alle ore serali, ha avuto una parte importantissima interamente dedicata alla sicurezza stradale, intesa non come mera attività sanzionatoria, ma come fondamentale strumento di prevenzione dei comportamenti pericolosi che troppo spesso causano gravi situazioni sulle nostre strade. I Carabinieri hanno presidiato i principali snodi viari con l’uso sistematico dell’etilometro.

In questo contesto, in particolare, sono stati fermati tre conducenti in condizioni di alterazione tali da rendere la loro guida un rischio imminente per sé e per gli altri. A Sora, un 39enne di Pontecorvo e una 48enne di Isola del Liri sono stati sorpresi al volante con tassi alcolemici ben oltre i limiti consentiti; ancora più allarmante dettata dalla giovane età della persona coinvolta è la situazione di una 21enne di Veroli, il cui tasso alcolemico era serio, circa di 1,5 g/l; per i neopatentati, infatti, non è previsto alcun limite minimo, la tolleranza di valore è lo 0. In tutti i casi, i militari hanno proceduto al ritiro immediato delle patenti, interrompendo condotte che avrebbero potuto avere esiti drammatici, con affidamento dei veicoli ad altre persone, sopraggiunte, che riunivano i requisiti.

Parallelamente, l’attività si è estesa alla verifica della regolarità dei documenti di circolazione e del rispetto dei provvedimenti già in essere. Durante i posti di controllo a Sora e Arpino, sono state contestate alcune particolarmente gravi violazioni amministrative:

A Sora una 31enne è stata sorpresa alla guida senza la patente perché mai conseguita, l’autovettura le è stata tolta ed affidata ai proprietari nei cui confronti si procederà per l’incauto affidamento. Ad Arpino è stato anche intercettato un conducente che circolava nonostante il veicolo fosse già in passato sottoposto a sequestro perché controllato quando era privo della copertura assicurativa, dimostrando una totale noncuranza verso i provvedimenti dell’Autorità. Il conducente, che era il nominato custode, è stato sanzionato, patente ritirate ed autovettura nuovamente sequestrata.

Ancora a Sora, un veicolo condotto da un 22enne era senza la prescritta revisione, scaduta da circa un anno. Per il giovane una sanzione amministrativa ed il permesso di recarsi, unicamente, presso un’officina autorizzata per procedere al controllo di verifica periodico.

Complessivamente, sono state identificate 130 persone e controllati 68 veicoli. Molti di questi risultati sono stati possibili grazie alla costante sinergia tra l’Arma e i cittadini. Le segnalazioni giunte al Numero Unico di Emergenza 112 si confermano uno strumento imprescindibile per permettere ai Carabinieri di intervenire con tempestività e precisione.

L’attività svolta testimonia come la costante presenza sul territorio e la spiccata capacità d’analisi dei reparti procedenti costituiscano la miglior garanzia per una convivenza civile, sicura e protetta. I controlli proseguiranno con determinazione anche nei prossimi giorni, in linea con le direttive del Comando Provinciale, al fine di accrescere il senso di sicurezza e fornire la massima rassicurazione sociale a tutti i cittadini del comprensorio.”