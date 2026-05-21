Sora: controllo straordinario dei Carabinieri, 8 segnalati per droga e oltre 20 grammi sequestrati

Nell’ambito delle linee strategiche volte ad assicurare una costante e capillare presenza sul territorio, finalizzata a incrementare l’efficacia dell’azione preventiva e a garantire una sempre maggiore cornice di sicurezza urbana, i Carabinieri della Compagnia di Sora hanno eseguito un imponente servizio straordinario di controllo del territorio. L’articolata operazione di polizia, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, discende da quanto pianificato in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, consesso nel quale è stata concordata un’intensificazione dei dispositivi di vigilanza nei principali centri urbani della provincia. Il dispositivo, che ha visto l’attuazione di una fitta rete di posti di controllo e pattugliamenti, ha impiegato sinergicamente i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sora unitamente al personale delle dipendenti Stazioni ordinarie di Alvito, Arpino, Casalvieri, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano e Strangolagalli.

Dalle ore 09:00 alle ore 15:00 del 20 maggio 2026, i Carabinieri hanno presidiato capillarmente i centri abitati e le vie di comunicazione della giurisdizione, concentrando l’attenzione sui luoghi di maggiore aggregazione, sulla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada e sul contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti. Un’attività che ha portato al controllo complessivo di 93 persone e 65 autovetture. Particolarmente efficaci sono risultati i posti di controllo, strutturati per monitorare i flussi di traffico e i comportamenti a maggior rischio per l’incolumità pubblica, che hanno permesso di accertare diverse violazioni in materia di stupefacenti, portando al ritiro immediato delle patenti di guida nei confronti dei conducenti trovati in possesso di sostanze illecite.

A Sora: I militari hanno proceduto alla segnalazione all’Autorità Amministrativa di tre persone. In via Marsicana è stato fermato a piedi un 51enne del luogo, trovato in possesso di 5 grammi di hashish. In via Martiri di via Fani, il controllo su un’autovettura Lancia Y ha portato al rinvenimento di due grammi della stessa sostanza addosso al conducente, un 37enne residente a Campoli Appennino; per l’uomo è scattato l’immediato ritiro della patente di guida. Infine, in via Roccatani, l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata su una 49enne del posto, sorpresa a piedi con un grammo di crack.

A Isola del Liri: Un dispositivo di controllo in via Napoli ha intercettato una Fiat Punto con tre giovani a bordo (un 23enne, un 24enne e un 21enne, tutti residenti a Isola del Liri). La perquisizione veicolare e personale ha consentito di rinvenire hashish per un peso rispettivo di 1, 1 e 5 grammi. Anche in questo caso, la patente di guida del giovane guidatore è stata ritirata per la successiva sospensione. Poco più tardi, in via Tavernanova, un 19enne residente a Sora è stato sorpreso a piedi con un modico quantitativo, mezzo grammo, di hashish, venendo a sua volta segnalato alla Prefettura.

Nel territorio di Alvito, un imponente posto di blocco effettuato da più pattuglie lungo la Strada Statale Veloce Sora-Cassino ha consentito di effettuare controlli di regolarità alla circolazione stradale, con anche qualche sanzione non grave comminata ad alcuni irregolari conducenti, ma soprattutto i Carabinieri hanno intimato l’alt a una Fiat 500 condotta da un 47enne residente a Casalvieri. L’atteggiamento dell’uomo ha indotto i militari ad approfondire il controllo, scoprendo 1,80 grammi di cocaina. La successiva perquisizione estesa al domicilio del fermato ha confermato l’intuito degli operanti: all’interno dell’abitazione sono stati infatti rinvenuti ulteriori 2 grammi circa di cocaina, adagiati su un piatto da cucina. Oltre alla segnalazione al Prefetto, si è proceduto al contestuale ritiro del documento di guida.

Una situazione non totalmente accertata è emersa nel territorio di Monte San Giovanni Campano. Una pattuglia della Stazione di Strangolagalli ha notato un’autovettura che si aggirava con fare sospetto nei pressi dell’abitazione di soggetti noti per reati in materia di stupefacenti. Alla guida del mezzo si trovava una 36enne formalmente residente a Cassino ma domiciliata a Roccasecca. Alla vista dei Carabinieri, la donna ha accostato repentinamente l’auto sul ciglio della strada, permettendo al passeggero di scendere di corsa e di dileguarsi nelle campagne adiacenti, facendo perdere le proprie tracce. Seppure effettuate le ricerche nei terreni adiacenti, si tratta in fatti di una località esterna alla cornice urbana del centro, i militari non sono riusciti a rintracciare il fuggitivo, verosimilmente ritenuto un assuntore di stupefacenti come poi è risultata la donna, già registrata nei sistemi delle forze di polizia per uso di stupefacenti. All’esito dell’escussione a verbale ha riferito di non conoscere la persona che le aveva chiesto “un passaggio” fino a quel luogo, di non averlo mai visto ed altre indicazioni chiaramente fuorvianti. A suo carico, pertanto, è stata avanzata formale proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

Tutto il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto nel corso delle attività è stato debitamente sequestrato e custodito presso gli uffici del Comando, in attesa delle analisi tecniche di rito, mentre i documenti di circolazione ritirati verranno trasmessi alla Prefettura di Frosinone per i provvedimenti di competenza. Le Autorità Giudiziarie ed Amministrative sono state costantemente informate dal Nucleo Operativo e Radiomobile e dai Reparti procedenti.

Questi servizi, che proseguiranno senza sosta su tutto il territorio del Comando Provinciale di Frosinone, tendono alla conservazione di un ambiente sicuro e protetto e si orientano non solo alla repressione dei reati, ma, soprattutto alla prevenzione della loro commissione. In quest’ottica, l’Arma ribadisce l’importanza cruciale del dialogo e della collaborazione attiva con la cittadinanza, invitando chiunque a segnalare tempestivamente ogni situazione di sospetto o disagio attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, per consentire interventi rapidi e risolutivi a tutela del bene comune.