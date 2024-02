Sora, controlli straordinari del territorio della Polizia di Stato: i risultati

Nel pomeriggio del 15 febbraio, il personale della Polizia di Stato, in esecuzione di una operazione di controllo straordinario del territorio disposta dal Questore di Frosinone, nell’ambito del piano “Alto impatto”, ha effettuato una serie di verifiche nella città di Sora. Gli operatori impegnati nei controlli connessi all’attività di Polizia giudiziaria, della Squadra Mobile di Frosinone e del Commissariato di P.S. di Sora, coadiuvati da una pattuglia Cinofila proveniente da Nettuno, hanno effettuato una serie di perquisizioni presso alcuni obiettivi; a seguito di detta attività è stato tratto in arresto in flagranza di reato un cinquantunenne incensurato.Il personale operante ha sorpreso l’uomo nell’atto di cedere della sostanza stupefacente ad un giovane del posto presso il luogo di lavoro del predetto. La conseguente perquisizione domiciliare, grazie anche all’infallibile fiuto del cane Odina, ha consentito di rinvenire e sequestrare quasi 5.000 euro in contanti e stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana per quasi centro grammi. L’uomo è stato pertanto posto agli arresti domiciliari su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. L’attività degli operatori del Settore Controllo del Territorio si è concentrata sulla zona del centro cittadino ricadente a ridosso di Piazza Santa Restituta, ove sono state espletate numerose verifiche sugli avventori e sugli esercizi commerciali presenti in loco. Nel corso dell’operazione, sono state identificate 150 persone e sono stati oggetto di verifiche 70 veicoli.

Comunicato stampa – foto archivio