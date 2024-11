Sora – Controlli rinforzati del territorio da parte dei Carabinieri della locale della Compagnia

Intensa attività di controllo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sora posta in essere nella serata di martedì 05 novembre 2024 che hanno effettuato, in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e della Guardia di Finanza di Sora, controlli serrati nelle località principali del territorio, volti alla vigilanza delle aree urbane e rurali dei centri maggiormente colpiti da reati predatori, contrasto allo spaccio di stupefacenti e controlli ai punti di ritrovo dei giovani per impedire che avvengano episodi di degenerazione. Impiegate 7 pattuglie con 14 militari dell’Arma che hanno perlustrato il territorio della giurisdizione identificando complessivamente più di 140 persone e controllando circa 80 veicoli, con posti di controllo diffusi su tutto il territorio della Compagnia, sulle arterie stradali principali sin dal tardo pomeriggio e per tutta la notte. A Sora, nel corso di un controllo alla circolazione stradale in Viale San Domenico su una autovettura Alfa Romeo 159 veniva contestata una sanzione a carico di un 33enne di Arpino che veniva trovato alla guida del veicolo senza patente perché mai conseguita. All’atto del controllo l’uomo era particolarmente agitato così i Carabinieri hanno approfondito verificando e perquisendo l’autovettura rinvenendo sul sedile posteriore una mazza da baseball di metallo che veniva sequestrata. L’uomo veniva denunciato alla Procura della Repubblica e l’autovettura sottoposta a fermo amministrativo. In Piazza Mayer Ross, durante un controllo eseguito con l’ausilio dell’unità cinofila, un 19enne di Sora veniva trovato in possesso di 1 grammo di “Hashish”. Costui è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone quale assuntore di sostanze stupefacenti e la droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo. In Isola del Liri, unitamente a personale di E-Distribuzione, veniva accertato l’avvenuto allaccio abusivo, ad un pilastrino stradale della rete pubblica , di una Attività Commerciale per un danno quantificato in euro 500,00. Il 56enne, titolare dell’attività, veniva denunciato in stato di libertà. A Isola del Liri nel corso di un controllo alla circolazione stradale in Via Napoli veniva controllata una Fiat Punto con alla guida un 77enne del luogo senza la prevista copertura assicurativa. L’automobile veniva sottoposta a sequestro ed affidata alla proprietaria. In Strangolagalli, durante un controllo eseguito in quella Via Roma con l’ausilio dell’unità cinofila un 18enne di Castelliri veniva trovato in possesso di 0,5 grammi di “Hashish”. Predetto è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone quale assuntore di sostanze stupefacenti e la stessa è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Durante il servizio i militari operanti intervenivano in questa via Trecce dove era stato perpetrato un furto in abitazione. Le immediate ricerche e la fattiva collaborazione delle persone presenti hanno consentito di identificare l’autovettura utilizzata dagli autori. Le prime attività d’indagine hanno permesso ai Carabinieri di Ostia di rintracciare l’autovettura in quella periferia del Comune di Roma. Il riscontro delle attività poste in essere dai Carabinieri è positivo. Aumentano le segnalazioni ed i contatti dei cittadini, a cui si vorrebbe poter dare sempre risposta efficace e contestuale, e questo confronto con le persone funge da forte stimolo per i militari di tutti i reparti che continueranno a garantire il loro massimo impegno per incrementare il livello di sicurezza in questa provincia.

Correlati