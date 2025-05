Sora – Controlli mercato settimanale per il rispetto delle norme

Controlli sul Mercato Settimanale: presenti l’Assessore alle Attività Produttive Andrea Alviani e il Consigliere Comunale Francesco Corona, delegato alla Polizia Locale

Nella mattinata di ieri si è svolto un controllo mirato presso il mercato settimanale cittadino, volto a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di commercio su area pubblica, sicurezza e decoro urbano. All’attività ha preso parte anche l’Assessore alle Attività Produttive Andrea Alviani, insieme al Consigliere Comunale Francesco Corona, delegato alla Polizia Locale, che hanno voluto seguire direttamente il lavoro degli agenti e dei funzionari comunali impegnati nelle verifiche.

Durante il controllo, sono stati ispezionati numerosi banchi, con particolare attenzione alla regolarità delle autorizzazioni, all’occupazione degli spazi e al rispetto delle norme igienico-sanitarie. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di vigilanza e valorizzazione del mercato, considerato un punto di riferimento per il commercio locale e la socialità del territorio.

«Essere presenti – ha dichiarato l’Assessore Andrea Alviani – significa dare un segnale chiaro: il mercato settimanale deve essere un luogo ordinato, sicuro e attrattivo, sia per gli operatori che per i cittadini. L’amministrazione è vicina ai commercianti che operano nel rispetto delle regole e continuerà a lavorare per valorizzare questa importante realtà economica.»

Sulla stessa linea l’intervento del Consigliere Francesco Corona: «Il presidio del territorio è fondamentale. I controlli non hanno solo una funzione repressiva, ma anche educativa e preventiva. Siamo qui per affermare che il rispetto delle regole tutela tutti: gli operatori onesti, i cittadini e l’immagine della nostra città.»

L’Amministrazione comunale conferma l’impegno a garantire continuità a queste attività, intensificando i controlli in un’ottica di legalità, decoro e sostegno al commercio locale.