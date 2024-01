Sora, contributo Regione Lazio Consiglio dei Ragazzi

Ottime notizie per il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Sora. La Regione Lazio, infatti, ha valutato con il punteggio massimo il progetto presentato dalle politiche giovanili del Comune di Sora in risposta all’Avviso Pubblico dello scorso novembre per la concessione di contributi a questi organi, al fine di poter attuare il programma di attività previsto. Il contributo, pari a 5.000 Euro come da tetto previsto, permetterà quindi di realizzare nuove attività e riproporre quelle che hanno già dato lustro non solo al Consiglio dei Ragazzi ma alla città tutta.

La soddisfazione è tanta, in quanto il CCR di Sora ha dimostrato nel suo primo anno di attività di essere uno dei più attivi e meglio organizzati della Regione. Sensazione, questa, che è stata di fatto formalizzata con l’attribuzione del punteggio massimo, con la convinzione che ciò possa essere un ulteriore stimolo per tutti gli attori del progetto, dai ragazzi partecipanti agli uffici comunali, dai docenti di riferimento agli amministratori comunali.

Nella prossima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, per il momento calendarizzata in data 29 gennaio ore 9.30, ci sarà modo di presentare in apertura tanto il Programma di attività anno in corso che è stato finanziato quanto il report delle attività dello scorso anno.

Francesco Monorchio – Consigliere Comunale di Sora delegato alle politiche giovanili

COMUNICATO STAMPA