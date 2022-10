Sora – Contributo fornitura libri di testo, riaperti i termini per fare domanda

Riaperti i termini per richiedere i contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, sussidi didattici o notebook. Lo rendono noto il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera Comunale delegata all’Istruzione Francesca Di Vito.

La Regione Lazio, con Determinazione n. G 13962 del 14/10/2022, ha prorogato al 25 ottobre 2022 il termine ultimo per l’inserimento on line sul SICED da parte dei Comuni dei dati inerenti ai beneficiari del contributo. Il provvedimento è stato adottato per agevolare il maggior numero di studenti in condizioni economiche disagiate.

Il Comune di Sora, in base alla disposizione regionale, ha riaperto i termini di presentazione delle domande che andranno consegnate entro il 20 ottobre 2022 all’Ufficio Protocollo dell’Ente.

Una volta ricevute le richieste di contributo, l’Ufficio Istruzione e Diritto allo Studio svolgerà l’istruttoria ed dovrà inviare alla Regione Lazio i dati degli aventi diritto entro il 25/10/2022.

COMUNICATO STAMPA