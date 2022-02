Sora – Contributi libri di testo: rimborsati 239 studenti sorani

Il Comune di Sora ha assegnato i contributi per le spese di acquisto dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali e notebook. A beneficiare del rimborso, relativo all’anno scolastico in corso, sono 239 studenti delle scuole secondarie di I e II grado, statali e paritarie.

“Siamo riusciti a coprire l’intera spesa sostenuta e documentata dagli studenti richiedenti per un totale di oltre 55mila euro complessivi – dichiarano il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera Comunale delegata all’Istruzione Francesca Di Vito – Questo beneficio rappresenta un importante aiuto economico per tante famiglie che si trovano ad affrontare l’attuale periodo di crisi”.

Le domande di contributo erano state prodotte entro il 24 settembre 2021 in base al relativo avviso pubblico che prevedeva per i richiedenti i seguenti requisiti: ISEE del nucleo familiare non superiore a € 15.493,71, residenza a Sora e frequenza per l’anno scolastico 2021/2022, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari.

COMUNICATO STAMPA