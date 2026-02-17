Sora – Continuano gli incontri dei Carabinieri con i bambini più piccoli

Continuano gli incontri in programma tra i Carabinieri della Compagnia di Sora, accompagnati dai Volontari dell’associazione Capitano Ultimo Sezione di Sora, ed i piccoli della scuola la Scuola dell’Infanzia “Achille Lauri”, in questo percorso fantasioso ma allo stesso tempo concreto di avvicinamento dei bimbi alle Istituzioni, alle idee di fratellanza, rispetto, aiuto e perché no, di giustizia.

Protagonisti sempre loro che, di concerto con le maestre, stanno portando avanti i percorsi di approccio alle tematiche attraverso il gioco, l’esperienza, il racconto e la condivisione di storie che vengono di volta in volta raccontati ai Carabinieri che, in mezzo a loro, si uniscono ai racconti per creare un clima di fiducia ed affetto che li possa accompagnare poi nella crescita.

Il progetto, come già detto nella sua presentazione, è intitolato “Libertà, Fantasia tra palcoscenico e Vita! Dentro il libro della Fata Carabiniere”.

A guidare i bambini, sempre più interessati e coinvolti, la Maestra Angela Del Proposto, componente dell’Associazione Volontari Capitano Ultimo che, insieme al presidente dell’Associazione ed alle altre maestre della scuola.

Protagonisti degli incontri anche il Maresciallo Capo Annalisa Cedrone, che sta comandando la Stazione Carabinieri di Sora, ed il collega Appuntato Scelto Qualifica Speciale Miki Punzo, che tra tanto entusiasmo e tenerezza hanno avuto un bel da fare per destreggiarsi tra le insistenti domande dei bambini. Centro d’attenzione dei piccoli studenti era l’essere Carabiniere e Donna, l’essere Carabiniere e Mamma, argomenti di cui il nostro Maresciallo è certamente una fantastica portavoce.

Anche in questi altri incontri, quindi, ci sono state risate, strette di mano, abbracci, all’insegna dell’aiuto e con l’idea di mostrare e dimostrare il bene.