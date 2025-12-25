Sora, continuano gli atti vandalici ai danni delle installazioni natalizie

SORA — Nuovi episodi di vandalismo hanno interessato, nelle ultime ore, alcune installazioni natalizie posizionate nel centro cittadino per il periodo delle festività. Addobbi danneggiati, luminarie strappate e decorazioni deturpate sono stati segnalati in diverse zone.

Secondo quanto riferito da alcuni cittadini, gli episodi sarebbero avvenuti nelle ore notturne, quando le aree interessate risultano meno frequentate. In particolare, a farne le spese sono state alcune strutture decorative installate per valorizzare il percorso natalizio e contribuire all’atmosfera delle feste.

I cittadini esprimono indignazione sui social e nei gruppi locali. «Un comportamento incomprensibile — scrivono in diversi — che rovina il lavoro di chi si impegna per migliorare la città». Altri residenti chiedono un rafforzamento dei controlli nelle ore notturne e l’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza nelle zone più esposte.

In attesa di sviluppi, l’auspicio della comunità è che il senso civico prevalga e che il periodo natalizio possa tornare a essere un momento di condivisione e serenità, senza nuove azioni che ledano il patrimonio comune della città.

