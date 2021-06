Sora, continua la distribuzione del pane alle famiglie in difficoltà organizzata dal Gruppo Sora 2.0 e dal forno Ciro Di Pucchio

Ancora pane per le famiglie bisognose. Ancora un iniziativa benefica targata Gruppo Sora2.0 e Ciro Di Pucchio, proprietario del forno in zona Selva, che anche questa settimana ha prodotto ben 20 kg di pane che sono stati distribuiti poi alle famiglie sorane in difficoltà. Un esempio di raro altruismo, in un periodo segnato da una profonda crisi economica accentuata anche dalla pandemia in corso. Un gesto semplice ma molto significativo ed apprezzato, che contraddistingue ancora una volta l’ operato degli organizzatori.

