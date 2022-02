Sora – “Consulta “Problematiche Sociali e Pari opportunità”, al via le domande di partecipazione

Il Comune di Sora sta lavorando alla costituzione della Consulta “Problematiche Sociali e Pari Opportunità”, istituita nel 2011. Il Sindaco Luca Di Stefano e l’Assessore alle Politiche Sociali Naike Maltese hanno sottoscritto un avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione all’organismo.

La Consulta, quale espressione della società civile, ha una funzione propulsiva e propositiva nei confronti dell’Amministrazione Comunale per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città.

“La promozione di organismi di partecipazione è una delle priorità del nostro governo. La Consulta “Problematiche Sociali e Pari Opportunità” può divenire un importante spazio di confronto dove scambiarsi idee, condividere esperienze e mettere a punto proposte progettuali. Invitiamo tutti gli interessati ad aderire. La Consulta sarà al fianco dell’Amministrazione per la messa a punto di politiche volte a garantire le pari opportunità e la piena integrazione sociale di tutti i cittadini” dichiarano il Sindaco Di Stefano e l’Assessore Maltese.

Possomo presentare domanda di partecipazione alla Consulta le Associazioni, costituite o operanti nel territorio comunale con fini rientranti nella sfera di operatività della Consulta, ed i singoli cittadini, motivandone le ragioni e specificando le proprie peculiarità (professionalità, competenza, esperienza, ecc.).

Le istanze di partecipazione alla Consulta Comunale “Problematiche Sociali e Pari Opportunità dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro il giorno 18 marzo 2022 , indirizzate al Comune di Sora Settore Servizi Sociali presso – Ufficio Protocollo – Corso Volsci n.111, o tramite PEC all’indirizzo: comunesora@pec.it

E’ possibile prendere visione dell’Avviso e del Regolamento sul sito Internet www.comune.sora.fr.it. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, Corso Volsci n. 1 – tel. 0776/828036 – 38.

COMUNICATO STAMPA

