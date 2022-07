Sora, consorzi di bonifica: ben riuscito il comizio a Carnello

Molto ben riuscito è stato il comizio tenutosi nella frazione Carnello in piazza Cicerone a Sora promosso dall’ingegner Antonio Sardellitti di Arpino, dal consigliere comunale di Isola del Liri Mauro Tomaselli e dall’avv. Gabriele Picano avente ad oggetto le politiche del Governo Zingaretti sui consorzi di bonifica. L’ingegner Sardellitti ha ritenuto non più praticabile la forte imposizione che i contribuenti della Conca di Sora si trovano ad affrontare non vedendo benefici e servizi efficaci. Ritiene che alcune competenze in mano la Conca di Sora possano essere svolte direttamente dai Comuni lasciando al Consorzio solo l’irrigazione. Il consigliere Mauro Tomaselli ha insistito che i consorzi devono rimanere solo per l’irrigazione ed ha invitato i Sindaci di Sora , Isola del Liri ed Arpino ha presentare la delibera da portare in consiglio comunale per far uscire il Comune dal perimetro di contribuenza come già hanno fatto Arce, Atina, San Biagio Saracinisco e di recente Pontecorvo.

L’avv. Gabriele Picano ha ricordato il forte impegno che sta mettendo il Partito negli ultime mesi contro le politiche di Zingaretti sui consorzi di bonifica. Dalla Regione non hanno fatto altro che far avvicendare 4 commissari senza che venisse mai permesso ai Comuni che hanno deliberato l’uscita dal perimetro di contribuenza di ratificare tale determinazione. Ha reso noto che nel mese di settembre verrà discusso in consiglio regionale un ordine del giorno presentato dal consigliere Giancarlo Righini e sottoscritto anche dal consigliere Maselli per chiedere una moratoria sui pagamenti delle quote di contribuzione in favore dei consorzi in assenza del beneficio fondiario diretto del proprietario. Quel giorno del consiglio comunale Picano organizzerà insieme ai 10 comitati costituitisi dei pullman per dare sostegno ai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia sulla mozione da discutere.

