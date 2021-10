Sora – Consiglio Comunale, prima convocazione giovedì 4 novembre 2021

Il Sindaco Luca Di Stefano ha convocato il Consiglio Comunale, eletto a seguito delle consultazioni elettorali, tenutesi il 3 e 4 ottobre 2021 al primo turno e il 17 e 18 ottobre 2021 al turno di ballottaggio, in seduta pubblica, nella Sala consiliare, in Corso Volsci n.111, per giovedì 4 novembre 2021, alle ore 15.30.

Questo l’ordine del giorno della seduta:

1. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco e degli eletti alla carica di Consigliere Comunale – art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000;

2. Giuramento del Sindaco – art. 50 c. 11 del D.Lgs. n. 267/2000;

3. Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale – art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 14 dello Statuto Comunale;

4. Comunicazione da parte del Sindaco della avvenuta nomina dei componenti della Giunta – art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000;

5. Elezione componenti Commissione Elettorale Comunale – Art. 41 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta si svolgerà nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

COMUNICATO STAMPA