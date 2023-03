Sora – Consiglio Comunale dei Ragazzi, resoconto della seduta

Terza seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, la prima nella quale i giovani consiglieri hanno discusso le loro proposte. In un clima disteso e collaborativo, il Consiglio ha approvato le “Mini Olimpiadi Studentesche”, competizione sportiva multidisciplinare tra istituti presentata dall’assessore a Sport e Tempo Libero Eleonora Bastardi, e “Che Spettacolo di Ragazzi”, proposta presentata dall’assessore a Cultura e Spettacolo Federico Dell’Unto inerente attività di recitazione nel mese di luglio. Per questo progetto si è aperto un lungo dibattito tra i consiglieri, che dopo aver ricevuto alcuni chiarimenti hanno approvato anche in questo caso all’unanimità. “L’entusiasmo ed il senso di responsabilità che questi ragazzi stanno dimostrando è davvero gratificante. Stanno dando una buona immagine della città nonché un buon esempio per i loro coetanei e non solo. Ringrazio per il costante supporto la consigliera Francesca di Vito, la coordinatrice Ilaria Paolisso e le referenti degli istituti scolastici. Sarà un piacere avere la presenza del sindaco dei ragazzi Giulia Porretta e dei giovani consiglieri all’importante evento che si svolgerà a Sora il 6 aprile per la Giornata Internazionale dello Sport” dichiara il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili Francesco Monorchio.

