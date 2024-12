Sora – Consiglio Comunale dei Ragazzi, oggi la seconda seduta

Si è svolta, stamani, nella sala consiliare del Comune di Sora, la seconda seduta del Consiglio dei Ragazzi, nella quale il Sindaco Christel Di Sotto ha nominato la sua giunta.Diventano assessori: Emma Rotondi, Giulia Romana Messercola, Alessandro Vastante, Francesco Diana, Mattia Alonzi.L’attenzione di oggi è stata però focalizzata sullo svolgimento del progetto “Per qualche pagina in più”, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ragazzi dello scorso anno, Emanuele Rotella.Alla presenza di Daniela Cologgi, autrice del testo selezionato “Uno Contro Tutti”, ha preso vita l’amichevole competizione tra le 3 squadre di giovani lettori sulla conoscenza del libro.Al termine c’è stata una lunga interlocuzione dei partecipanti con l’autrice, tra impressioni, consigli e curiosità.Grande soddisfazione è espressa dal Consigliere Comunale delegato alle Politiche Giovanili Francesco Monorchio: “Quest’oggi, volendo rimanere in tema, un’altra importante pagina di storia del Consiglio Comunale di Sora è stata scritta. La prima edizione del progetto “Per qualche pagina in più” è andata oltre le migliori aspettative, gratificando tutti noi adulti presenti come spettatori. I ragazzi erano preparatissimi ed hanno giocato con un sano agonismo che ha mantenuto aperta la partita fino all’ultima domanda. Un doveroso ringraziamento va al giovane Emanuele Rotella, che aveva proposto il progetto approvato dal CCR, all’autrice Daniela Cologgi per aver saputo coinvolgere ed appassionare i ragazzi sia tramite il suo libro che con la sua esposizione, nonché a coloro che hanno sempre un ruolo fondamentale nel buon funzionamento del CCR: la delegata alla pubblica istruzione Francesca Di Vito, la tutor del progetto Ilaria Paolisso ed il coordinamento del progetto.Complimenti ai 9 vincitori ed a tutti i partecipanti, grazie al loro impegno le biblioteche degli Istituti Comprensivi avranno in premio una fornitura di testi idonei alla fascia d’età dei ragazzi.”

