Sora – Consiglio comunale dei Ragazzi, nominata la Giunta

Giovedì 16 novembre il Consiglio dei Ragazzi di Sora si è riunito nuovamente per definire i membri della giunta e presentare le linee programmatiche della rinnovata assise guidata dal sindaco Eleonora Bastardi. Nella sala consiliare del Comune di Sora erano presenti anche i consiglieri comunali Francesco Monorchio, delegato alle politiche giovanili e Francesca di Vito, delegata alla pubblica istruzione. Dopo essersi confrontata con i piccoli consiglieri nelle settimane precedenti, il sindaco dei ragazzi Bastardi ha sciolto la riserva ed individuato i cinque assessori, i quali saranno ognuno alla guida di una delle commissioni permanenti. La scelta è ricaduta su Francesco Ferri, Brandon Facchini, Simone Mammone, Francesco Diana e Christel Di Sotto. Eleonora Bastardi ha quindi esposto al consiglio le linee programmatiche, approvate all’unanimità dai consiglieri. Concluso l’iter necessario alla definizione dell’organigramma, può adesso prendere il via la fase operativa: verranno fatte nuove proposte e saranno verificati gli stati di attuazione e fattibilità dei progetti già approvati. Il coordinamento del progetto continuerà a fornire ai ragazzi tutta l’assistenza necessaria al fine di rendere questa esperienza formativa per i partecipanti ed utile all’intera comunità cittadina.

COMUNICATO STAMPA