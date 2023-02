Sora – Consiglio Comunale dei Ragazzi, in arrivo finanziamento regionale

Ottime notizie per il Consiglio Comunale dei Ragazzi: il Comune di Sora è stato ammesso ad un finanziamento della Regione Lazio di 3.000 euro, il massimo contributo erogabile, essendo risultato primo nella graduatoria riservata ai Comuni. Questa somma sarà a disposizione dei progetti che i nostri ragazzi approveranno nel loro Consiglio Comunale. La prossima seduta del Consiglio dei Ragazzi si terrà lunedì 6 febbraio, alle ore 9.00. Con questo incontro, convocato entro 30 giorni dall’insediamento, si procederà alla nomina degli assessori. Definito così l’intero organigramma, si procederà alla fase operativa. Già il secondo punto all’ordine del giorno, “presentazione delle linee programmatiche”, sarà occasione per ascoltare le prime proposte dei ragazzi. Il Sindaco dei Ragazzi, Giulia Porretta, avvierà la discussione ed i consiglieri e gli assessori potranno successivamente intervenire per rappresentare la propria visione. L’entusiasmo mostrato dai ragazzi è tanto, percepito anche nella riunione pre-consiglio tenutasi giovedì 2 febbraio: momento di studio e approfondimento sui compiti degli organi di governo e dei ruoli dei singoli membri. Si formano così cittadini attivi e consapevoli.

