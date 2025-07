Sora – Consiglio Comunale dei Ragazzi, contributo regionale in arrivo

Anche per il 2025 il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Sora potrà contare sul sostegno della Regione Lazio, grazie al contributo di 4.000 euro concesso nell’ambito dell’Avviso pubblico annuale previsto dalla L.R. 20/2007 per la promozione delle Politiche Giovanili.

Il contributo ottenuto consentirà di potenziare significativamente le attività del CCR, promuovendo percorsi educativi innovativi, inclusivi e mirati alla formazione civica delle nuove generazioni.

«Siamo molto soddisfatti di questo traguardo – dichiara il consigliere Francesco Monorchio, delegato alle Politiche Giovanili – che rappresenta un riconoscimento alla bontà del percorso avviato con entusiasmo e continuità nelle scuole della nostra città. Il CCR è uno strumento prezioso di crescita collettiva, di educazione alla cittadinanza e di ascolto attivo delle istanze giovanili. Il finanziamento regionale ci permetterà di consolidare e rilanciare questo progetto con nuove attività che daranno voce, visibilità e protagonismo ai ragazzi e alle ragazze del nostro territorio.

Un doveroso ringraziamento a chi ha curato la stesura del progetto ed agli uffici comunali, che hanno saputo coniugare qualità progettuale ed efficienza amministrativa, assecondando l’impulso di rispondere in pochi giorni al bando. Tale requisito era rilevante al fine della graduatoria: il Comune di Sora è stato l’unico ad aver presentato il progetto nel mese di aprile, nonostante le numerose festività del periodo.».

Il progetto 2025 del CCR è costruito sulla base di un’analisi approfondita della condizione giovanile a Sora, che conta oltre 4.000 abitanti nella fascia 0-19 anni. Le attività previste sono finalizzate a rispondere a sei bisogni emergenti: cittadinanza attiva, inclusione sociale, prevenzione del disagio giovanile, accesso alla cultura, educazione ambientale e digitale.

Tra le azioni previste, particolare rilievo assumono i progetti speciali: “Sora Giovane e Sostenibile”, con giornate ecologiche e laboratori ambientali; “Istituzioni e Territorio: conosciamo Sora”, un ciclo di visite guidate tra i luoghi simbolo della città e le sedi dei servizi pubblici; “Raccontiamo il Comune: il CCR in corto”, un laboratorio creativo per la realizzazione di un cortometraggio sulla partecipazione giovanile; una visita istituzionale presso la Provincia di Frosinone per comprendere le competenze dei diversi livelli amministrativi.