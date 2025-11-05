Sora – Consiglio Comunale dei Ragazzi, al via il nuovo triennio

Prende il via il nuovo triennio del Consiglio Comunale dei Ragazzi, progetto delle politiche giovanili del Comune di Sora in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio cittadino. Questa realtà preziosa per i ragazzi, reintrodotta dall’amministrazione Di Stefano dopo oltre 15 anni, è stata premiata ogni anno dalla Regione Lazio con contributi finalizzati alla gestione e alla realizzazione dei progetti, proprio in virtù della qualità e dell’importante lavoro che viene svolto dietro le quinte affinché i “giovani amministratori” possano vivere una bella esperienza, offrendo un importante contributo alla loro generazione.

In questi giorni il consigliere delegato alle Politiche Giovanili Francesco Monorchio e la consigliera delegata alla Pubblica Istruzione Francesca Di Vito si sono recati presso i 3 Istituti Comprensivi cittadini, al fine di illustrare il progetto e dare il via alla fase elettorale. Molti ragazzi hanno dimostrato interesse e curiosità, lasciando ben sperare in un’ampia partecipazione a questa prima fase, che prevede 15 giorni per la presentazione delle candidature ed una settimana di campagna elettorale, che culminerà con il giorno del voto che avrà luogo il 26 novembre.

Un ringraziamento importante per la disponibilità e la collaborazione va rivolto alle Dirigenti ed ai docenti, nonché al coordinamento del progetto con i referenti per l’entusiasmo con cui stanno guidando i ragazzi in questa avventura.

In bocca al lupo ragazzi!