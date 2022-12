Sora – Consiglio Comunale dei Ragazzi, a gennaio la proclamazione

Si sono concluse con successo, la scorsa settimana, le operazioni per le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Grande entusiasmo e partecipazione degli studenti degli istituti secondari di primo grado della città che hanno espresso il proprio voto nelle sedi di rispettiva appartenenza. L’affluenza alle urne è stata altissima ed ora si dovrà attendere il mese di gennaio per la cerimonia ufficiale di proclamazione e di insediamento del Sindaco junior e del Consiglio Comunale. Poi la nomina della baby Giunta. Il Sindaco Luca Di Stefano, il Consigliere comunale Francesco Monorchio e la Consigliera Comunale delegata all’Istruzione Francesca Di Vito esprimono grande soddisfazione per un risultato che è andato davvero oltre le aspettative: “Ringraziamo le insegnanti di riferimento e i dirigenti scolastici dei tre istituti comprensivi per avere sposato da subito l’idea di costituire il Consiglio Comunale dei ragazzi per far vivere ai nostri studenti una concreta esperienza di democrazia reale e sostanziale. Il ringraziamento va agli allievi che hanno espresso in maniera così convinta e numerosa il loro voto, dando vita anche a vere e proprie campagne elettorali. L’appuntamento è al mese di gennaio per le cerimonie ufficiali di proclamazione ed insediamento ”.

COMUNICATO STAMPA