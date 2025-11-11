Sora, consegnato un drone e due attestati di qualifica UAS alla Polizia Locale grazie al progetto “Polizia Locale 4.0”

Un nuovo traguardo per la Polizia Locale di Sora, che continua il suo percorso di crescita e innovazione tecnologica.

Nel corso di una cerimonia tenutasi presso la Sala Tevere della Regione Lazio, a Roma, alla presenza dell’Assessore On. Luisa Regimenti, è stato consegnato al Comune di Sora un drone modello DJI AIR 3S Fly More Combo, insieme ai due attestati di qualifica UAS, ottenuti dal Comandante Antonio Ciamberlano e dall’Ispettore Gianluca Di Maio.

La consegna rientra nell’ambito del progetto regionale “Polizia Locale 4.0”, promosso dalla Regione Lazio per il potenziamento dei Corpi di Polizia Locale e finanziato con apposito avviso pubblico (D.G.R. 292/2004).

Questa nuova dotazione rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento delle capacità operative, tecnologiche e di monitoraggio del territorio da parte della Polizia Locale di Sora. L’impiego del drone consentirà, infatti, interventi più tempestivi e mirati in situazioni di controllo ambientale, sicurezza urbana, e gestione delle emergenze.

A commentare l’iniziativa, il Consigliere delegato alla Polizia Locale, Francesco Corona: “Stiamo lavorando per migliorare la dotazione di mezzi e strumenti a disposizione del Corpo di Polizia Locale. Questo nuovo risultato si aggiunge al finanziamento regionale ottenuto poche settimane fa che consentirà l’acquisto di una nuova autovettura. Ringrazio il Comandante Antonio Ciamberlano per il lavoro svolto e il Sindaco Luca Di Stefano per l’attenzione che costantemente dedica al miglioramento e alla valorizzazione del Corpo di Polizia Locale”.

Con questa ulteriore iniziativa, il Comune di Sora conferma la volontà di investire in formazione, tecnologia e innovazione, elementi fondamentali per garantire un servizio sempre più efficiente, moderno e vicino alle esigenze dei cittadini.