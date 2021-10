Sora – Confronto fra Di Stefano e Tersigni. Sia Sora la location

Prende vita l’idea di vedere un dibattito pubblico tra Eugenia Tersigni e Luca Di Stefano che si contenderanno il trono di primo cittadino il prossimo weekend. Un’idea che affascina gli elettori e che come testata giornalistica ci sentiamo di sponsorizzare. Contestualmente, però, riteniamo sia giusto che questo eventuale confronto si svolga a Sora e non come vociferano, negli studi di emittenti televisive di altri paesi. Si è parlato tanto di rilancio economico della città e allora quale occasione migliore di questa, per rilanciare l’ editoria locale, dando la possibilità alle emittenti cittadine di mandare in onda il confronto? Noi ci rendiamo disponibili ad accogliere questo dibattito. Ora la palla passa ai diretti interessati.

Correlati