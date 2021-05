Sora, concorso di idee “Be different…non abbandonarli!”, ecco i nomi dei vincitori

Si è tenuta stamani, alle ore 12.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, la cerimonia di premiazione del Concorso di idee “Be different…non abbandonarli!”. I lavori sono stati aperti dai saluti del Sindaco Roberto De Donatis e dell’Amministratore unico dell’Ambiente e salute Srl Ennio Mancini.

Presenti il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio ed il Prof. Fabio Landolfi, componente esterno della giuria.

Il Concorso “Be different…non abbandonarli!”, volto alla sensibilizzazione sui temi ambientali, è stato promosso dal Comune di Sora in collaborazione con Ambiente e Salute Srl. L’iniziativa era aperta agli alunni delle scuole primarie della città con un’età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Gli studenti hanno realizzato, in forma individuale o collettiva, degli elaborati grafico-pittorici sull’importanza del riciclo e della differenziazione dei rifiuti. I lavori vincitori saranno utilizzati per decorare i centri di raccolta (mini isole ecologiche) che verranno posizionate in alcune zone della città.

A giudicare gli elaborati la commissione composta dal Prof. Lucio Meglio (Presidente), dal Prof. Fabio Landolfi e dalla Dott. ssa Ilaria Paolisso (Segretario Verbalizzante). Gli atti del concorso sono stati curati per il Comune di Sora dal Responsabile di P.O. Arch. Luisa Arcese.

I premi sono stati ritirati dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Sora 3 Dott.ssa Marcella Petricca e dalla Docente Antonella De Geronimo, Collaboratrice del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Sora 2 Avv. Maddalena Cioci. Ai vincitori sono andati dei buoni di acquisto di materiale didattico e informatico.

Le menzioni sono state assegnate a:

alunna FRANCESCA MARIA DUMITRASCU – Classe 2 A – Scuola Primaria “San Rocco” – Istituto Comprensivo Sora 2;

alunna LUDOVICA DI RUSCIO – Classe 4 C – Scuola primaria “Achille Lauri” – Istituto Comprensivo Sora 3;

Classe V B – Scuola Primaria “San Rocco” – Istituto Comprensivo Sora 2;

Una menzione speciale è andata a:

classi 4 A e 5 A – Scuola Primaria “San Rocco” – Istituto Comprensivo Sora 2.

I 5 premi previsti dal bando sono andati a:

alunna EMMA CAMPAGNA – Classe 4 A – Scuola Primaria “Achille Lauri” – Istituto Comprensivo Sora 3;

classe 1 B – Scuola Primaria “Achille Lauri” – Istituto Comprensivo Sora 3;

classi 3 A e 3 B – Scuola Primaria “Achille Lauri” – Istituto Comprensivo Sora 3;

alunno DAVIDE FERRARI – Classe 2 A – Scuola Primaria “San Rocco” – Istituto Comprensivo Sora 2;

alunno MATTEO COLETTA – Classe 2 A – Scuola Primaria “San Rocco” – Istituto Comprensivo Sora 2.

Grande la soddisfazione del Sindaco Roberto De Donatis e della Consigliera Floriana De Donatis: “Il concorso “Be different” è stata un’importante iniziativa per sensibilizzare in maniera creativa gli studenti ed ovviamente le relative famiglie sul valore della raccolta differenziata. Ringraziamo le dirigenti scolastiche, le insegnanti e tutti gli alunni che hanno aderito con entusiasmo ed hanno partecipato con lavori bellissimi e molto originali. Sarà una grande emozione vedere gli elaborati vincitori raffigurati sulle mini isole ecologiche che a breve andremo a collocare. E’ un segnale di speranza e di rinascita per la nostra città“.

COMUNICATO STAMPA