Sora – Concerto per fisarmonica e quintetto d’archi – Il Tango nuevo di Piazzolla e altri

Venerdì 11 luglio 2025, alle ore 21.30, la scenografica scalinata della Cattedrale di Santa Maria Assunta a Sora ospiterà un evento di altissimo livello artistico e culturale nell’ambito della rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari di scena”.

Protagonista della serata sarà il Maestro Mirco Patarini, musicista di fama mondiale, vincitore del prestigioso Trofeo Mondiale della Fisarmonica nel 1984. Patarini, attuale Presidente della Confédération Internationale des Accordéonistes (CIA – IMC UNESCO), ha portato la sua musica in oltre sessanta Paesi, collaborando con artisti illustri quali Luciano Pavarotti e Nicola Piovani.

Sul palco con lui il Liri String Quintett, formazione di musicisti d’eccezione composta da Alessandro Cedrone (Violino I), Gizem Ayture (Violino II), Roberta Palmigiani (Viola), Donato Cedrone (Violoncello) e Diego Di Paolo (Contrabbasso).

Il concerto proporrà un repertorio coinvolgente che spazia dal celebre Tango Nuevo di Astor Piazzolla, con brani immortali come Oblivion, Libertango e Adiós Nonino, fino a composizioni di Gardel, Albeniz, Farina, Fancelli e Morricone, creando un emozionante percorso sonoro che unisce passione argentina e raffinatezza europea.

Dichiarazioni:

Manuela Cerqua, Consigliera delegata al Museo, Biblioteca ed Archivio Storico del Comune di Sora:

“Ospitare Mirco Patarini, artista di fama internazionale, conferma l’ambizione culturale della nostra città. È un grande orgoglio proporre eventi di tale prestigio, capaci di esaltare luoghi simbolo della nostra identità e creare momenti di condivisione e bellezza per tutti.”

Luca Di Stefano, Sindaco di Sora:

“Questo appuntamento sottolinea l’importanza che la nostra amministrazione attribuisce alla cultura e alla valorizzazione dei nostri luoghi storici. Eventi come questo rappresentano occasioni straordinarie per vivere appieno la bellezza della nostra città e rafforzarne l’attrattività turistica e culturale.”

Alessandro Cedrone, Direttore artistico della rassegna:

“Il concerto è stato pensato per esaltare la straordinaria capacità espressiva della fisarmonica unita al calore degli archi, in un repertorio vibrante che abbraccia diverse tradizioni musicali. Sarà un’esperienza intensa e coinvolgente per tutto il pubblico.”

L’ingresso all’evento è libero. Presenta la serata Ilaria Paolisso.

La rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari di scena” è promossa dalla Corale Polifonica di San Silvestro Papa con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio della Provincia di Frosinone e il sostegno del Comune di Sora.