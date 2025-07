Sora – Concerto al tramonto con le Quattro Stagioni di Vivaldi Prato della Madonna delle Grazie

In occasione dei 300 anni dalla prima pubblicazione de Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, la rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari di scena” propone un nuovo suggestivo appuntamento: un concerto al tramonto, immerso nel verde e nel silenzio contemplativo del Prato della Madonna delle Grazie, uno dei luoghi simbolici del territorio.

Protagonista della serata sarà l’Ensemble Musici Lirienses, sotto la direzione del M° Alessandro Cedrone, con la partecipazione di:

– Gizem Ayture – violino

– Mario Mancini – flauto traversiere

– Cristina Conflitti – soprano

– Lorenzo Mascolo – tenore

– Luca Mascolo – voce recitante

– Corale Polifonica di San Silvestro Papa, con un programma a sorpresa

L’evento si inserisce nel progetto culturale del Comune di Sora che, con la rassegna estiva, mira a valorizzare i luoghi della cultura lungo i cammini della Via Francigena e del Cammino di San Benedetto, attraverso lo spettacolo dal vivo come strumento di incontro tra le arti e il paesaggio.

«Con questo concerto vogliamo augurare a tutti una buona estate e dare appuntamento a sabato 30 agosto, con il Gran Galà Lirico che si svolgerà in Piazza Mayer Ross. Per l’occasione, il museo sarà nuovamente aperto in orario notturno, con una visita guidata alle ore 23.00, per tornare insieme alle origini del progetto» annuncia la Consigliera Delegata al Museo, Biblioteca ed Archivio Storico Manuela Cerqua «Sarà l’inizio di una nuova fase della rassegna, che ci accompagnerà fino a metà settembre, continuando a proporre esperienze culturali pensate per valorizzare i luoghi della cultura lungo i cammini della Via Francigena e del Cammino di San Benedetto. Non semplici spettacoli, ma un modo per far dialogare antico, moderno e contemporaneo, in un abbraccio ideale che unisce comunità e territorio nel segno dell’arte e della bellezza condivisa. E intanto ci prepariamo a vivere con grande emozione il concerto di questo venerdì 1° agosto, un’esperienza musicale immersa nella natura e nel silenzio spirituale del Prato della Madonna delle Grazie, dove la musica di Vivaldi incontrerà il tramonto in uno dei luoghi più amati e autentici della nostra città.»

«“Storie di luoghi” è un viaggio artistico e identitario che riscopre luoghi sacri, naturalistici e simbolici, portando la cultura fuori dai contenitori tradizionali. Un grazie sincero a tutti gli artisti, alla Corale Polifonica di San Silvestro Papa e agli uffici comunali che stanno lavorando con passione a questo bellissimo progetto condiviso.» afferma il Sindaco Luca Di Stefano.

Dichiara il Direttore Artistico M° Alessandro Cedrone: «Suonare Le Quattro Stagioni di Vivaldi al tramonto, in un prato così ricco di spiritualità, significa restituire alla musica la sua dimensione più pura e universale. Forse una delle più appropriate “sale da concerto” nelle quali eseguiremo “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. Dare vita a questo meraviglioso affresco musicale, che evoca la natura, al tramonto, immersi nella natura della terrazza della città di Sora, qual è il sagrato della chiesa della Madonna delle Grazie, sarà un’occasione straordinaria. Noi esecutori e lo stacanovista pubblico sarà sicuramente pervaso da questo “stupore e meraviglia” tipico del Barocco, ma a cielo aperto. Programma arricchito con delle sorprese che andranno a impreziosire questo nostro evento concerto.»

L’evento è promosso dalla Corale Polifonica di San Silvestro Papa, con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio della Provincia di Frosinone e il sostegno del Comune di Sora.

Il concerto sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Museo della Media Valle del Liri.