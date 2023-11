Sora – Concerto “A PIÙ VOCI. MUSICA, ARTE, SOLIDARIETÀ” Domenica

12 novembre, presso l’Auditorium dell’IIS “Cesare Baronio” a Sora, alle ore 17.00 si terrà l’evento A PIÙ VOCI. MUSICA, ARTE, SOLIDARIETÀ. Presentati da Valeria Bernardelli, si esibiranno cinque cori polifonici del nostro territorio: Coro Res Musica di Roccasecca, Coro In Laetizia Cantus di Alatri, Coro Gaudete in Domino di Veroli, Coro CAI di Frosinone e Coro Collegium Musicum Vox Angeli di Castelliri. Ogni corale proporrà due brani dei rispettivi repertori, uno dei quali collegato ad un’opera d’arte che sarà sapientemente “narrata” dalla professoressa Eleonora Onghi, autorevole storica dell’arte. L’evento, patrocinato dal Comune di Sora, sposa una meritoria causa benefica, il progetto “Taxi solidale”, servizio di trasporto completamente gratuito per malati e familiari con difficoltà logistiche a raggiungere le strutture sanitarie per le necessarie terapie. Tale servizio è organizzato e gestito dalla Fondazione HEAL nel territorio ciociaro e regionale. Per finanziarlo il Coro Collegium Musicum Vox Angeli di Castelliri, promotore ed organizzatore dell’evento in collaborazione con l’ACRL (Associazione Regionale Cori Lazio), gli ha destinato tutti i proventi del libro “Le Muse a tavola”, di cui ha curato la redazione e pubblicazione in piena pandemia, onorandosi dell’illustre prefazione del direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. La serata ripropone il format semplificato del libro in cui si delineano percorsi imponderabili, ma sorprendenti ed accattivanti, che collegano il canto corale in particolare e la musica in generale all’arte figurativa, alla letteratura, all’enogastronomia. Un evento a più voci, dunque, sia per l’esaltazione del canto corale esplorato da vari punti di vista, sia per la pluralità delle suggestioni culturali e filantropiche che davvero auspichiamo possano salvare questo mondo.

Comunicato stampa