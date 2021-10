Sora – Conca, interviene Sora nel Cuore

Come chiesto espressamente dalla lista Sora nel Cuore pubblichiamo la rettifica integralmente.

In riferimento all’articolo pubblicato in data 08.10.2021 sul blog “Liri Tv”, all’indirizzo http://www.liritv.it/sora-la-conca-gli-aumenti-in-bolletta-e-il-silenzio-di-eugenia-tersigni/ a firma del signor Augusto D’Ambrogio, siamo a chiedere immediata rettifica.

Infatti, risulta priva di ogni fondamento l’affermazione che si fa e che riportiamo: “[…] Per dover di cronaca, alla candidata sindaco Eugenia Tersigni, va imputato il fatto di aver taciuto su questa problematica sulla quale il suo rivale politico si è espresso più volte”.

A riprova della totale infondatezza di quanto si legge nel suddetto articolo dal titolo: “Sora – La Conca, gli aumenti in bolletta e il silenzio di Eugenia Tersigni”, siamo a richiamare qui di seguito l’intervista che Eugenia Tersigni ha rilasciato proprio al signor D’Ambrigio e più precisamente:A partire dal minuto 3’40’’ dell’intervista da Lei condotta in data 4 settembre scorso e pubblicata sulla pagina Facebook di LiriTv (riportiamo qui il link: https://www.facebook.com/516511815213090/videos/574589330345393) la Candidata a sindaco Eugenia Tersigni affronta proprio la questione Conca di Sora e aumenti del canone.

Prendiamo atto della rettifica chiesta dalla lista Sora nel Cuore, ma una dovuta precisazione, dal 4 di settembre ad oggi sono passati 34 giorni e questo argomento dalla candidata a sindaco Eugenia Tersigni non è stato più sfiorato, forse interessa poco, come mai?

